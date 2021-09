Auto: AlixPartners, - 7,7 mln vetture prodotte per crisi chip (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel 2021 l'industria Automobilistica produrrà 7,7 milioni di veicoli in meno a causa dei fermi produttivi legati alla carenza di chip e materiali, in marcato aumento rispetto alla previsione di maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel 2021 l'industriamobilistica produrrà 7,7 milioni di veicoli in meno a causa dei fermi produttivi legati alla carenza die materiali, in marcato aumento rispetto alla previsione di maggio ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Auto: AlixPartners, -7,7 mln vetture prodotte per crisi chip - fisco24_info : Auto: AlixPartners, -7,7 mln vetture prodotte per crisi chip: Stima perdita di 210 miliardi di dollari - quattroruote : Crisi dei #chip, #AlixPartners ha rivisto al rialzo le stime sulle perdite per il settore #auto: previsto un crollo… -