Ascensore palazzo Mosti | Zollo | “Opera di Pepe | Mastella per una volta dica la verità”

Di seguito, nota stampa di Giuseppe Zollo, candidato consigliere nella lista del Partito Democratico: "Un Sindaco serio questa mattina, nell'inaugurare l'Ascensore di palazzo Mosti, avrebbe ricordato alla cittadinanza che l'Opera è stata progettata, finanziata e persino appaltata dall'amministrazione precedente (il via libera definitivo nel 2015, dopo una lunga interlocuzione – durata due anni – con la Soprintendenza). Non ci sarebbe stato nulla di cui vergognarsi, si chiama continuità amministrativa. Un sindaco che serio non è, invece, non solo non rende merito a chi ha determinato la realizzazione dell'Opera che inaugura ma addirittura lo offende, puntando tutte le sue fiches sulla menzogna e la falsità. Un atteggiamento grave che neanche la paura di ...

