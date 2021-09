Arresto Puigdemont | presidio di sostegno fuori dalla corte d’appello di Sassari in attesa della decisione sull’estradizione

(Di venerdì 24 settembre 2021) Persone riunitedi, in Sardegna, dove si attende l’esitosu Carles, l’ex presidente catalano – in esilio – arrestato ad Alghero su mandatoSpagna nella notte tra il 23 settembre e il 24 settembre.è fuggito dal Paese quattro anni fa a seguito del referendum sull’indipendenzaCatalogna che Madrid ha dichiarato illegale. Ladeve decidere se lasciarlo andare o estradarlo in Spagna, dove è accusato di sedizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...è stata chiusa straordinariamente al pubblico per ragioni di sicurezza in seguito alle proteste in corso nel capoluogo catalano per l'dell'ex presidente della Generalitat, Carles. ...... 36 anni, presidente della Corona de Logu, assemblea degli amministratori indipendentisti sardi, all'indomani dall'dell'ex presidente della Catalogna Carlesall'aeroporto di ...Gli indipendentisti della Sardegna fanno quadrato intorno all'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, arrestato ieri sera all'aeroporto di Alghero.Matteo Salvini parla dell’arresto ad Alghero dell’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, “Non entro nel merito di vicende interne di altri Stati, ma noi fatichiamo ad arrestare i delinquent ...