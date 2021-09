Addio a Sergio Serantoni. «Credeva nei valori umani» (Di venerdì 24 settembre 2021) Esponente storico del Pci bergamasco, negli ultimi anni impegnato nell’oratorio di San Paolo. Aveva 73 anni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 settembre 2021) Esponente storico del Pci bergamasco, negli ultimi anni impegnato nell’oratorio di San Paolo. Aveva 73 anni.

Addio a Sergio Serantoni. «Credeva nei valori umani» L'Eco di Bergamo Addio a Sergio Serantoni. «Credeva nei valori umani» Mancherà Sergio Serantoni, il «comunista» cresciuto e impegnato all’oratorio. «La sua militanza, nata nel Pci, non era in contrapposizione con il volontariato in parrocchia, perché Sergio ha sempre cr ...

