Adani a 90° Minuto, il direttore di Rai Sport: «Non facile ottenere il sì» (Di venerdì 24 settembre 2021) Lele Adani è pronto ad approdare a 90° Minuto, il direttore di Rai Sport svela come è nato il matrimonio Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, ha parlato dell’approdo di Lele Adani a 90° Minuto. «Sono orgoglioso di accoglierlo nella nostra famiglia. L’abbiamo corteggiato per tanto tempo e non è stato facile ottenere il suo sì. Ha voluto prima sapere nel dettaglio quale sarebbe stato il suo ruolo. Il “progetto Adani” inizia con la presenza fissa a 90° Minuto ma abbiamo intenzione di innovare e sperimentare anche in prospettiva Mondiali in Qatar». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Leleè pronto ad approdare a 90°, ildi Raisvela come è nato il matrimonio Auro Bulbarelli,di Rai, ha parlato dell’approdo di Lelea 90°. «Sono orgoglioso di accoglierlo nella nostra famiglia. L’abbiamo corteggiato per tanto tempo e non è statoil suo sì. Ha voluto prima sapere nel dettaglio quale sarebbe stato il suo ruolo. Il “progetto” inizia con la presenza fissa a 90°ma abbiamo intenzione di innovare e sperimentare anche in prospettiva Mondiali in Qatar». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lele Adani torna in tv: opinionista a Raisport ???? [?? davidemaggio] - CalcioNews24 : Le parole del direttore di Rai Sport - NCN_it : UFFICIALE – Lele Adani riparte dalla RAI: sarà opinionista a 90° minuto e commenterà i Mondiali in Qatar nel 2022 - Gazzettino : #lele adani: «Con 90° Minuto entro nella storia del calcio» - scuroscuroscuro : RT @bubinoblog: LELE ADANI IN RAI TRA 90° MINUTO E MONDIALI: 'SONO ADRENALINICO'. L'IRA DI PAOLA FERRARI -

Ultime Notizie dalla rete : Adani 90° Mertens può rientrare fra i convocati: ecco quando deciderà Spalletti ... esami neurologici negativi per Rrahmani, Lobotka terapie e palestra Adani ufficializza il suo ingresso in RAI: "Commenterò i Mondiali 2022, a 90° Minuto" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ema, a ...

Ospina: 'Spalletti ci trasmette fiducia faremo grandi cose.Osimhen formidabile, Anguissa alza il nostro livello' ... esami neurologici negativi per Rrahmani, Lobotka terapie e palestra Adani ufficializza il suo ingresso in RAI: "Commenterò i Mondiali 2022, a 90° Minuto" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ema, a ...

La rivincita di Lele Adani, sarà opinionista di 90° minuto! CalcioNapoli24 ... esami neurologici negativi per Rrahmani, Lobotka terapie e palestraufficializza il suo ingresso in RAI: "Commenterò i Mondiali 2022, a° Minuto" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ema, a ...... esami neurologici negativi per Rrahmani, Lobotka terapie e palestraufficializza il suo ingresso in RAI: "Commenterò i Mondiali 2022, a° Minuto" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ema, a ...