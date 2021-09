A Bologna per ragionare su due parole povere: alzarsi e povertà (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua il viaggio nelle piazze di Francesco, oggi la tappa è Bologna con il Cardinale Matteo Maria Zuppi e Cecilia Strada nell’ambito del Festival Francescano. Ci confronteremo su due termini o meglio su due parole povere: alzarsi e povertà. Il significato di alzarsi è legato a un’espressione oggi tanto usata soprattutto in relazione alla pandemia e alle azioni messe in campo dai singoli e dalla società: resilienza. alzarsi è infatti anche ri-alzarsi, tornare a vivere: dopo un incidente, dopo una malattia, dopo una sconfitta, dopo una delusione, dopo un inciampo della vita. Rialzarsi è quindi riacquistare la giusta altezza, quella proporzionata agli uomini, imperfetti ma dotati di un tesoro interiore che spesso non sanno neanche di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua il viaggio nelle piazze di Francesco, oggi la tappa ècon il Cardinale Matteo Maria Zuppi e Cecilia Strada nell’ambito del Festival Francescano. Ci confronteremo su due termini o meglio su due. Il significato diè legato a un’espressione oggi tanto usata soprattutto in relazione alla pandemia e alle azioni messe in campo dai singoli e dalla società: resilienza.è infatti anche ri-, tornare a vivere: dopo un incidente, dopo una malattia, dopo una sconfitta, dopo una delusione, dopo un inciampo della vita. Riè quindi riacquistare la giusta altezza, quella proporzionata agli uomini, imperfetti ma dotati di un tesoro interiore che spesso non sanno neanche di ...

