You: ecco tutte le novità sulla terza stagione (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono passati due anni da quando sono stati rilasciati i 10 episodi della seconda stagione di You e, da quel giorno, ci stiamo chiedendo un paio di cose: Joe è davvero il padre del bambino di Love? L’uomo a cui Joe ha rubato l’identità si rifarà vivo e, soprattutto, chi è quella donna comparsa nell’ultima puntata? Insomma, gli interrogativi sono tanti e finalmente non dobbiamo più aspettare: la terza stagione sarà su Netflix a partire dal 15 ottobre e abbiamo anche un trailer nuovo di zecca per farci salire un po’ l’acquolina. https://youtu.be/-HQSIRI4jIE Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono passati due anni da quando sono stati rilasciati i 10 episodi della seconda stagione di You e, da quel giorno, ci stiamo chiedendo un paio di cose: Joe è davvero il padre del bambino di Love? L’uomo a cui Joe ha rubato l’identità si rifarà vivo e, soprattutto, chi è quella donna comparsa nell’ultima puntata? Insomma, gli interrogativi sono tanti e finalmente non dobbiamo più aspettare: la terza stagione sarà su Netflix a partire dal 15 ottobre e abbiamo anche un trailer nuovo di zecca per farci salire un po’ l’acquolina. https://youtu.be/-HQSIRI4jIE

Advertising

jjjuniesode : chi ha votato i want to dm: i feel you perché sono timida pure io e tante volte vorrei scrivere alle persone ma mi… - TuttoAndroid : Ecco come cambia il design di Gboard con Android 12 e Material You #android #android12 - AnnaxLGxTS : RT @MissisJekyll: A distanza di sei anni Lady Gaga e Tony Bennett ci riprovano. Il primo ottobre uscirà il loro secondo album insieme dal t… - undisciplined87 : RT @undisciplined87: ????That’s why you can call me SLUT?? ????Ecco il perchè puoi dirmi che sono Troia?? ?? - VDiomaiuto : @bella_you_know Ecco bravaaaaaa -