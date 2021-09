Tra Cristina Buccino e Francesco Monte l’alchimia è irresistibile

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Vittime del profumo inebriante di un filtro d’amore,si inseguono lungo i corridoi di un fastoso palazzo veneziano per ritrovarsi alla fine e lasciarsi andare a una passione magica. E’ questa, in sintesi, la trama del mini film che lancia le due nuove fragranze Potion di Police: Love (per lei) e Power (per lui). Bellissimi e sicuri di sé, l’influencer e il dj mettono in gioco tutto il loro fascino. Sono i testimonial perfetti per una campagna glamour e sensuale. Elisir, incantesimi e pozioni d’amoredanno vita alla storia di due amanti che, l’uno guidato dalla scia del profumo dell’altra, si cercano e si trovano inebriati. I due protagonisti, alchimisti e allo stesso tempo oggetto ...