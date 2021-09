Ticket licenziamento | chiarimenti INPS sulle modalità di calcolo

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ai sensi della cosiddetta “Legge Fornero” (L. n. 92/2012) in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero teoricamente diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (ora NASpI), l’azienda è tenuta a versare all’un “contributo aziendale di recesso”. La somma, detta in gergo “” o “NASpI”, è dovuta in base ai mesi di anzianità del dipendente cessato, a prescindere dall’effettivo diritto di quest’ultimo al sussidio di disoccupazione. Alla luce degli errori rilevati dall’neldel contributo da parte delle aziende, è stata pubblicata la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 con il preciso scopo di fornire indicazioni utili per la corretta determinazione del. Analizziamo la questione in ...

Advertising

Avantionline : Ticket di licenziamento, i chiarimenti dell’INPS sulla contribuzione dovuta - aiconsultingsrl : Obbligo di versamento ticket di licenziamento: chiarimenti sulla contribuzione dovuta - AteneoWeb : Obbligo di versamento ticket di licenziamento: chiarimenti sulla contribuzione dovuta - codiceateco : Aggiornati gli importi e le regole per il ticket licenziamento NASpI. Tutte le novità. - MilanoFree : Nuova stangata per il ticket licenziamento: l’Inps fornisce indicazioni errate e i datori di lavoro pagano #cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ticket licenziamento

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Con l'aggiunta, voluta dai 5 stelle, di caricare l'impresa che non presenta il piano di undidoppio (la penultima bozza parlava di un contributo incrementato di sei volte). Al ...In caso contrario non è prevista sospensione, né, ma non avranno lo stipendio. Lo ... se al tornello ilnon funziona, non entri. Stessa cosa per prendere il treno: c'è nome e ...Un passaggio sulla questione scivolosa dei licenziamenti e delle delocalizzazioni non è escluso, anche se l’intervento che Mario Draghi terrà giovedì mattina sul palco dell’assemblea di Confindustria, ...Da oggi e fino al 31 dicembre il Green pass diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per 23 milioni di lavoratori. Chi non ha il green pass è considerato “assente ingiustificato f ...