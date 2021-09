Spezia-Juventus | nel settore ospiti appare uno striscione contro Allegri

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non è un periodo facile per lae la classifica è lì a testimoniarlo, nonostante la soffertissima vittoria di ieri sera al Picco di La. Tra i tifosi bianconeri c’è già chi si è spazientito degli atteggiamenti e delle proposte tecnico-tattiche di mister Massimiliano, tanto da volerlo esternare con unoesposto neldurante il corso della partita. La scritta sulloè emblematica: “sei tu l’errore tecnico”, che suona come un rimando alle parole dell’allenatore livornese in diverse conferenze stampa quando si trattava di analizzare le brutte prestazioni della sua squadra. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.