Spezia-Juve | spunta uno striscione degli ultras bianconeri | “Allegri | sei tu l’errore tecnico“

(Di giovedì 23 settembre 2021) È cambiato decisamente il vento in casa, soprattutto per ilMassimilianoe non sembra essere bastata la vittoria, tra l’altro poco convincente, di ieri per ribaltare la situazione. Nelle scorse giornataaveva messo in discussione i propri ragazzi, artefici ieri di una prestazione discreta che sono riusciti a sistemare dopo essersi fatti rimontare e superare dagli avversari. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, ieri durante la gara contro loalcuni tifosi dellahanno appeso unocontro il proprio allenatore “, sei tu“. Numerosi tifosi non hanno infatti gradito le dichiarazioni deldopo il pessimo avvio di stagione. ...

La Stampa di Torino, sulla propria edizione odierna analizza la sfida vinta dalla Juventus in casa dello. La rimonta da parte dei bianconeri c'è stata, ma tremano ancora, lontani anni luce per ...a fatica contro lo, Allegri vince 3 - 2 in rimonta la prima partita in campionato, sono 5 ora i punti in classifica, sempre in ritardo sulle prime posizioni, ancor di più se il Napoli ...Numerosi tifosi non hanno infatti gradito le dichiarazioni del tecnico dopo il pessimo avvio di stagione. Chiesa e de Ligt hanno già risposto sul campo, toccherà adesso ad Allegri dare continuità ...Juventus troppo brutta per essere vera. Ad un certo punto della partita contro lo Spezia alzi la mano chi tra i tifosi juventini non ha pensato a questa cosa. R ...