Spalletti nella storia del Napoli: è il primo allenatore a riuscirci (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli è ancora primo in classifica ed è a punteggio pieno in campionato con 15 punti. Come scritto da Opta, è solo la terza volta nella storia che il Napoli vince le prime cinque partite di Serie A, dopo il 1987/1988 e 2017/2018. Spalletti però entra nella storia del club azzurro: è il primo allenatore a riuscire a vincere le prime cinque gare di campionato al primo anno sulla panchina azzurra. 5/5 - Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè ancorain classifica ed è a punteggio pieno in campionato con 15 punti. Come scritto da Opta, è solo la terza voltache ilvince le prime cinque partite di Serie A, dopo il 1987/1988 e 2017/2018.però entradel club azzurro: è ila riuscire a vincere le prime cinque gare di campionato alanno sulla panchina azzurra. 5/5 - Il #ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza voltasua, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#Samp#SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) ...

Advertising

NCN_it : Napoli, vinte le prime cinque partite stagionali per la terza volta nella storia #napoli #spalletti - giucrisci : #SampNapoli momento di forma impressionante del Napoli. Il lavoro di Spalletti più nella testa che nelle gambe dei… - Qwerty83140291 : RT @stevevicrn: ho una profonda stima per Spalletti e sarò eternamente grato a Mourinho, quindi tiferò per loro nella lotta al secondo post… - MileTrecarichi : Il #Napoli anche la scorsa stagione aveva la rosa più completa del campionato. La differenza,sta nell'allenatore.… - AntonelloxSe : RT @stevevicrn: ho una profonda stima per Spalletti e sarò eternamente grato a Mourinho, quindi tiferò per loro nella lotta al secondo post… -