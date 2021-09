Sondaggio: secondo il 70% dei votanti, Napoli, Lazio e Roma non avrebbero vinto tutte e tre (Di venerdì 24 settembre 2021) Napoli, Lazio e Roma in campo: secondo voi, vinceranno tutte e tre? No (75%) Sì (25%) Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021)in campo:voi, vincerannoe tre? No (75%) Sì (25%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

BenedettoLig : RT @FarodiRoma: Lula vincerà la presidenza in Brasile al primo turno secondo i risultati del sondaggio Ipec - FarodiRoma : Lula vincerà la presidenza in Brasile al primo turno secondo i risultati del sondaggio Ipec - WonderJess_ : @linceblulibri Anche 'Prisoners' è suo e secondo me merita... (Yes vedo il sondaggio) - piunord : ??#Sondaggio Secondo voi quali sono i veri motivi dell’abbandono di #Morisi? Ha lasciato la nave che ormai sta affon… - mdgmax1 : Sondaggio. Ma se pubblico le mie foto personali, Secondo voi quante Twitter ammiratrici potrò avere? ???????? -