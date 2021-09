Sampdoria-Napoli | Spalletti | “Non abbiamo l’ossessione del primo posto | pensiamo a vincere”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Giocare dopo Inter e Milan per noi è indifferente, sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo cercare dipiù partite possibili, portando a casa il massimo del risultato senza averedel primato in classifica. Non la vogliamo avere esolo a disputare buone gare”. Così Luciano, allenatore del, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro laa Marassi. E sui singoli: “Zielinski è un calciatore che ha qualità, corsa, tiro, tecnica. E’ un calciatore forte e completo che a causa degli Europei ha ritardato un po’ la condizione. Speriamo di averlo al meglio già oggi. Lozano titolare? Ho talmente tanta varietà che sono dei dettagli. Ha finito bene contro l’Udinese e bisognava dar seguito alla prestazione, ...

Domenica il derby della capitale che ha portato l'allenatore a fare scelte diverse proprio in vista della sfida con la Roma.L'episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Napoli, valido per la xxxª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Valeri.