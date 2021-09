Roma, tir si ribalta in cantiere e precipita in una cava (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Alle 7 di questa mattina, la Squadra Operativa 7A del distaccamento di Ostiense, è intervenuta in via di Malnone,25 per l’incidente stradale di un camion da cantiere all’interno di una cava. Il pesante mezzo si è ribaltato lateralmente, il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco togliendo il parabrezza ed è stato assicurato al personale sanitario i quali in codice rosso lo hanno trasportato all’Aurelia Hospital. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Alle 7 di questa mattina, la Squadra Operativa 7A del distaccamento di Ostiense, è intervenuta in via di Malnone,25 per l’incidente stradale di un camion daall’interno di una. Il pesante mezzo si èto lateralmente, il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco togliendo il parabrezza ed è stato assicurato al personale sanitario i quali in codice rosso lo hanno trasportato all’Aurelia Hospital. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

