Roma | quanti cambi per la gara di stasera | i dettagli

(Di giovedì 23 settembre 2021) La, dopo l’ottimo avvio di stagione, si è fermata sul campo del Verona dove è arrivata la prima sconfitta dell’era Mourinho. Contro l’Udinese, davanti ai propri tifosi, vuole la vittoria del riscatto. C’è qualche giocatore che dovrebbe riposare, tra questi Zaniolo a cui dovrebbe essere preferito Carles Perez. Inoltre, Abraham ha avuto un problema muscolare, ma martedì era regolarmente in gruppo, dunque, dovrebbe farcela. Dietro invece, attenzione al possibile inserimento di Ibanez. Questo il probabile undici:(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. LEGGI ANCHE: Napoli, la probabile formazione di questa sera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

