“Quattro giornate”, un racconto dedicato ad una resistenza dimenticata (Di giovedì 23 settembre 2021) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Il 27 settembre 1943 cominciavano le famose Quattro giornate di Napoli in cui napoletani si batterono eroicamente contro gli occupanti nazisti guadagnandosi alla libertà. Il nostro racconto è dedicato a questa eroica pagina di resistenza ed in particolare alla battaglia dimenticata dei femminelli napoletani. Il sangue gli sgorgava dal petto ma ciò nonostante sorrideva mentre era steso accanto ad una barricata. Gegè Spina non disse a nessuno che una pallottola tedesca lo aveva ferito. “Jatevenne, carogne”, continuava a gridare ad una postazione di tedeschi poco distante. Voleva dimostrare quanto si poteva essere più uomini di un uomo pur vestendosi tutti i giorni con trucco e parrucca. E questa volta era convinto di esserci riuscito a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Il 27 settembre 1943 cominciavano le famosedi Napoli in cui napoletani si batterono eroicamente contro gli occupanti nazisti guadagnandosi alla libertà. Il nostroa questa eroica pagina died in particolare alla battagliadei femminelli napoletani. Il sangue gli sgorgava dal petto ma ciò nonostante sorrideva mentre era steso accanto ad una barricata. Gegè Spina non disse a nessuno che una pallottola tedesca lo aveva ferito. “Jatevenne, carogne”, continuava a gridare ad una postazione di tedeschi poco distante. Voleva dimostrare quanto si poteva essere più uomini di un uomo pur vestendosi tutti i giorni con trucco e parrucca. E questa volta era convinto di esserci riuscito a ...

