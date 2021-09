Prodi: “Io al Quirinale? Assolutamente no, non fa per me. Ho 82 anni e comunque a me piaceva fare il presidente del Consiglio” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Io presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella? No, Assolutamente no. Non sono stanco, sono tranquillo. Ma non sono più un ragazzo. La presidenza della Repubblica dura 7 anni, ne ho 82 e statisticamente bisogna fare i conti con queste cose. Siccome manovro la statistica sempre, faccio anche i conti con queste cose”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ribadisce il suo niet all’ingresso al Quirinale, puntualizzando: “A me piaceva fare il presidente del Consiglio, lavorare sulle cose quotidiane, fare il presidente della Repubblica non fa per me”. Prodi racconta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Iodella Repubblica dopo Sergio Mattarella? No,no. Non sono stanco, sono tranquillo. Ma non sono più un ragazzo. La presidenza della Repubblica dura 7, ne ho 82 e statisticamente bisognai conti con queste cose. Siccome manovro la statistica sempre, faccio anche i conti con queste cose”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, l’exdel, Romano, ribadisce il suo niet all’ingresso al, puntualizzando: “A meildel, lavorare sulle cose quotidiane,ildella Repubblica non fa per me”.racconta il ...

