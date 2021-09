Pfizer ha la pillola che cura il Covid: va bene anche per chi è stato a contatto con un positivo (Di giovedì 23 settembre 2021) Il colosso Usa Pfizer ai primi di settembre aveva annunciato la sperimentazione di una terapia orale contro il Covid. La ricerca coinvolge al momento 3mila persone. I risultati parziali si sapranno a fine novembre, quelli definitivi a fine aprile. Si tratta di una pillola da prendere dopo i primi sintomi, per cinque giorni, e che va bene anche in via preventiva per chi è entrato in contatto con un positivo. La nuova terapia orale messa a punto da Pfizer La nuova carta anti-Covid l’hanno presentata alla “Conferenza sanitaria globale” organizzata da Morgan Stanley il 14 e il 15 settembre scorso. Ne dà notizia oggi Il Tempo spiegando che la banca d’affari americana ha convocato Frank D’Amelio e Angela Hwang. In Pfizer ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il colosso Usaai primi di settembre aveva annunciato la sperimentazione di una terapia orale contro il. La ricerca coinvolge al momento 3mila persone. I risultati parziali si sapranno a fine novembre, quelli definitivi a fine aprile. Si tratta di unada prendere dopo i primi sintomi, per cinque giorni, e che vain via preventiva per chi è entrato incon un. La nuova terapia orale messa a punto daLa nuova carta anti-l’hanno presentata alla “Conferenza sanitaria globale” organizzata da Morgan Stanley il 14 e il 15 settembre scorso. Ne dà notizia oggi Il Tempo spiegando che la banca d’affari americana ha convocato Frank D’Amelio e Angela Hwang. In...

Advertising

SecolodItalia1 : Pfizer ha la pillola che cura il Covid: va bene anche per chi è stato a contatto con un positivo… - viandante_sn : 'In arrivo la pillola anti-Covid di Pfizer: protezione (e cura) senza vaccino' Seconda fase del #CovidShow - nieddupierpaolo : RT @tempoweb: Con la pillola contro il #Covid #Pfizer fa bingo: nuovo business, punta su chi teme l'iniezione @francobechis #covid19 #vacci… - giantico : RT @tempoweb: Con la pillola contro il #Covid #Pfizer fa bingo: nuovo business, punta su chi teme l'iniezione @francobechis #covid19 #vacci… - LinaVadal : RT @msn_italia: In arrivo la pillola anti-Covid di Pfizer: protezione (e cura) senza vaccino -