Napoli, Osimhen: “Spalletti mi aiuta molto, io ricambio segnando gol” (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto felice delle mie prestazioni, un po’ dispiaciuto per tutto quello che è successo l’anno scorso, a migliorare mi ha aiutato Spalletti, per la fiducia che mi ha dato. Il miglior modo per ricambiare la fiducia era segnare i gol”. Così ai microfoni di Dazn Victor Osimhen nel post gara di Sampdoria-Napoli, terminata con il risultato di 4-0 per gli azzurri con doppietta dell’attaccante nigeriano. Su Spalletti: “Sono davvero onorato di avere un allenatore come lui, mi dà tanto, dopo gli allenamenti si ferma con me e facciamo tanto, questo mi aiuta molto”. Che indicazioni dai ai centrocampisti? “E’ importante la comunicazione nel campo, in partita e in allenamento, con tutti i ruoli della squadra, anche per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sonofelice delle mie prestazioni, un po’ dispiaciuto per tutto quello che è successo l’anno scorso, a migliorare mi hato, per la fiducia che mi ha dato. Il miglior modo per ricambiare la fiducia era segnare i gol”. Così ai microfoni di Dazn Victornel post gara di Sampdoria-, terminata con il risultato di 4-0 per gli azzurri con doppietta dell’attaccante nigeriano. Su: “Sono davvero onorato di avere un allenatore come lui, mi dà tanto, dopo gli allenamenti si ferma con me e facciamo tanto, questo mi”. Che indicazioni dai ai centrocampisti? “E’ importante la comunicazione nel campo, in partita e in allenamento, con tutti i ruoli della squadra, anche per ...

Advertising

SkySport : SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ?… - caterinabalivo : Goleada fantastica del Napoli! Dopo 5 turni, in vetta alla classifica! Avanti così ragazzi, abbiamo un sogno nel cu… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SampdoriaNapoli 0-4: doppietta di Osimhen e prestazione super, azzurri in testa alla classifica [… - dicofilo : RT @gloriapoch72: Napoli spettacolo!! Vince una partita non facile, soprattutto un primo tempo dove la Samp, giocando ad un tocco, ha impeg… - cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: 'Mancano 72 punti alla Champions, nessuno è già fuori. Su Osimhen e Anguissa...'… -