MOVIOLA – Roma-Udinese | mani in area di Mkhitaryan | era rigore per i friulani?

(Di giovedì 23 settembre 2021) Episodio dadubbio nel finale di. Samardzic porta palla indi, un rimpallo con Karsdorp e la sfera che piomba sul braccio, per la verità attaccato al corpo, di, che però non è in una posizione congrua quanto piuttosto imprudente. Rapuano lascia continuare facendo capire di aver visto e valutato, il Var non interviene. La decisione è supportabile, ma resta qualche dubbio. SportFace.

...e Udinese si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 1 - 0...Laconduce per 1 - 0 con il gol di Abraham. 31' - Prima ammonizione per l'Udinese. Walace, dopo un fallo su Mkhytarian, reagisce al fischio arbitrale. Le proteste portano al giallo. 28' - ...Alle 21:00, all'Olimpico, va in scena la partita tra Roma e Udinese, valevole per la quinta giornata di Serie A 2021/2022. La direzione del match è affidata a Rapuano. Gli assistenti saranno Ranghetti ...Buona la direzione di gara del fischietto palermitano: netto il rigore su Muriqi. Gestiti bene i cartellini: manca solo un giallo a Pobeba ...