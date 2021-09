Morto a 38 anni schiacciato da una bobina: a processo i datori di lavoro (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Morì dopo 13 giorni di agonia all’ospedale Papa Giovanni Matteo Regazzi, elettricista 38enne delle Ghiaie di Bonate Sopra, che lunedì 5 novembre 2018 rimase schiacciato sotto il peso di una bobina mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione alla Diesse Rubber Hoses spa di Filago. Per quella tragedia mercoledì mattina il giudice per le indagini preliminari Donatella Nava ha rinviato a giudizio il carrellista e il titolare dell’azienda dove avvenne l’infortunio, il responsabile della Elettrobonatese di Bonate Sopra, la ditta esterna per cui lavorava Regazzi, e anche le due società. Il 38enne quel giorno era impegnato in un’attività di manutenzione nella ditta, che si trova lungo la strada provinciale che da Ponte San Pietro porta a Capriate San Gervasio. Mentre stava avvolgendo una matassa di cavi, venne investito e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Morì dopo 13 giorni di agonia all’ospedale Papa GiovMatteo Regazzi, elettricista 38enne delle Ghiaie di Bonate Sopra, che lunedì 5 novembre 2018 rimasesotto il peso di unamentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione alla Diesse Rubber Hoses spa di Filago. Per quella tragedia mercoledì mattina il giudice per le indagini preliminari Donatella Nava ha rinviato a giudizio il carrellista e il titolare dell’azienda dove avvenne l’infortunio, il responsabile della Elettrobonatese di Bonate Sopra, la ditta esterna per cui lavorava Regazzi, e anche le due società. Il 38enne quel giorno era impegnato in un’attività di manutenzione nella ditta, che si trova lungo la strada provinciale che da Ponte San Pietro porta a Capriate San Gervasio. Mentre stava avvolgendo una matassa di cavi, venne investito e ...

