Milan | Pioli | «Giocatori vogliono scudetto? Servirà sforzo incredibile»

Advertising

Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - DiMarzio : Le dichiarazioni nel post gara dell'allenatore del #Milan dopo la vittoria sul #Venezia - AntoVitiello : #Pioli: “Peccato, ma è una gara che ci farà crescere tanto #BrahimDiaz: “Siamo il #Milan e abbiamo dimostrato che p… - infoitsport : Milan Venezia, Pioli ha schierato l'undici più giovane di questa Serie A - temafootball24 : I verdetti del Mercoledì ?? #Giulini, quando un esame di coscienza? #Cagliari merita altro #Salernitana di cuore e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

La squadra ligure allenata da Thiago Motta ospiterà l'agguerritodi Stefanoche ha iniziato il campionato ottimamente. Infatti, mentre lo Spezia è appena a 4 punti e diciassettesimi in ...Commenta per primo Ha ragionea non sapere se ci siano squadre più forti delin Italia. Ilcontinua a cambiare quasi giorno dopo giorno. Si sta compiendo, come Tonali e Diaz. Non ricordo squadre così giovani e ...Enrico Ianuario. (fonte acmilan.com). Una vittoria pesante e importante, arrivata nel quarto finale di gara grazie ai gol di Brahim e Theo (Pianeta Milan) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ...Quarta vittoria stagionale per il Milan di Stefano Pioli che batte 2-0 il Venezia di Paolo Zanetti a San Siro e, in attesa di Sampdoria-Napoli, aggancia ...