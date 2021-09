I 5 più grandi successi di Bruce Springsteen | da Born In The USA a Ghosts

(Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un’intera narrativa della storia americana, nei piùdi. Da noi timidamente definito “la voce più roca d’America”, The Boss è ancora oggi il divulgatore più autorevole della storia del Nuovo Continente. I suoi brani sono pezzi di cinema, e dalla ballata al rock più rabbioso siamoè in grado di farci affezionare ai suoi personaggi e alle sue terre, ai suoi dipinti e ai suoi suoni. I suoi testi sono fotografie e poesie, le sue musiche hanno quel suono viscerale e autentico che fa scuola anche tra gli artisti contemporanei. E no,non è certo un tizio qualsiasi che appende la chitarra al chiodo. Ha sempre tanto da dire.To Run (1975) Primo singolo dall’album omonimo,To Run – insieme a ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi ad Hamlet John Coltrane. Tra i più grandi sassofonisti e compositori della storia del jazz, è stato… - brandobenifei : La proposta del @pdnetwork sui grandi patrimoni immobiliari riguarda chi riceve eredità di molti milioni di euro, n… - fattoquotidiano : Vaccino ai bambini, non ci sono ancora i dati di Pfizer sull’efficacia. Perno: “Servono numeri più grandi, ma giust… - elenigaseluce : RT @F0XMINA: le mie più grandi paure - springsteen1949 : [News]5 cose che forse non sai su Bruce Springsteen (che compie 72 anni) -

Ultime Notizie dalla rete : più grandi

Guida TV

Il problema è cosa sia rimasto sullo stomaco al mercato Date le sue dimensioni, è indubbio che un eventuale default di Evergrande possa essere uno dei testche l'intero sistema finanziario ......cercherà di imporre regolamentiseveri per le criptovalute , in quanto ha descritto il settore come una minaccia per la stabilità dell'economia, spesso utilizzato per abusi da parte di...