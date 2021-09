Gualtieri: periferie in abbandono, no a quartieri di Serie B (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Le periferie in questi anni sono state abbandonate e devono ripartire con investimenti per la rigenerazione urbana, con servizi di prossimità ma anche valorizzando e rilanciando luoghi importanti come i nostri mercati”. Lo ha detto all’agenzia Dire Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, visitando il mercato rionale del Tiburtino III, nel territorio del IV Municipio. “I mercati possono diventare luoghi di aggregazione, dove si può anche consumare oltre che acquistare cibo di qualità, come avviene anche già in Spagna e in altre realtà europee. Noi lavoriamo con i cittadini.” “Sono stato, prima, in un centro anziani e pensiamo che tutti i quartieri debbano avere servizi, polizia ma anche lavoro per recuperare una dimensione di vita sociale. L’amministrazione è vicina alle persone del territorio per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Lein questi anni sono state abbandonate e devono ripartire con investimenti per la rigenerazione urbana, con servizi di prossimità ma anche valorizzando e rilanciando luoghi importanti come i nostri mercati”. Lo ha detto all’agenzia Dire Roberto, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, visitando il mercato rionale del Tiburtino III, nel territorio del IV Municipio. “I mercati possono diventare luoghi di aggregazione, dove si può anche consumare oltre che acquistare cibo di qualità, come avviene anche già in Spagna e in altre realtà europee. Noi lavoriamo con i cittadini.” “Sono stato, prima, in un centro anziani e pensiamo che tutti idebbano avere servizi, polizia ma anche lavoro per recuperare una dimensione di vita sociale. L’amministrazione è vicina alle persone del territorio per ...

