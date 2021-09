Gillian Anderson celebra l'Emmy con una torta a forma di pene: "Le dimensioni contano" (Di giovedì 23 settembre 2021) Gillian Anderson ha condiviso su Instagram la foto della torta gigante a forma di pene che le è stata regalata per festeggiare la vittoria dell'Emmy. Gillian Anderson ha festeggiato l'Emmy vinto questa settimana con una torta gigante a forma di pene. Il dolce è stato immortalato in una foto condivisa sull'account Instagram dell'attrice, la quale ha scritto nella didascalia che "le dimensioni contano". Nel corso dell'ultimo weekend hanno avuto luogo gli Emmy 2021, durante i quali Gillian Anderson ha ottenuto la statuetta come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per la sua ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021)ha condiviso su Instagram la foto dellagigante adiche le è stata regalata per festeggiare la vittoria dell'ha festeggiato l'vinto questa settimana con unagigante adi. Il dolce è stato immortalato in una foto condivisa sull'account Instagram dell'attrice, la quale ha scritto nella didascalia che "le". Nel corso dell'ultimo weekend hanno avuto luogo gli2021, durante i qualiha ottenuto la statuetta come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per la sua ...

NetflixIT : AAA cercasi villino inglese su due piani, cucina abitabile, salotto vintage e presenza fissa di Gillian Anderson pe… - NetflixIT : Tweet commosso per la divina Gillian Anderson che riceve un Emmy 24 anni dopo l’ultima volta. ???? - mariamessinaaa : RT @NetflixIT: AAA cercasi villino inglese su due piani, cucina abitabile, salotto vintage e presenza fissa di Gillian Anderson per consigl… - TuNonEsisti : RT @NetflixIT: AAA cercasi villino inglese su due piani, cucina abitabile, salotto vintage e presenza fissa di Gillian Anderson per consigl… - FalconesJoseph : RT @NetflixIT: AAA cercasi villino inglese su due piani, cucina abitabile, salotto vintage e presenza fissa di Gillian Anderson per consigl… -