Giancarlo Siani, Il Mattino e quel cerchio che non si chiude (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’unica nostra consolazione è che il sacrificio di Giancarlo non venga dimenticato mai” scriveva Mario, il padre di Giancarlo Siani, il cronista del “Mattino” ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre 1985 per aver denunciato i legami tra criminalità organizzata, appalti e politica a Torre Annunziata. La lettera inedita, destinata al caporedattore dell’epoca, Pietro Gargano, fa parte del libro che il Mattino pubblica in occasione del trentaseiesimo anniversario di un omicidio che presenta ancora molte zone d’ombra. Intitolato infatti: “Per Giancarlo Siani. Dalla verità sul delitto al mistero sul dossier”. Perché dal passato affiora la corrispondenza del giornalista con l’amica bolognese Chiara Grattoni: “Abbiamo foto bellissime e notizie che nessuno ha mai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’unica nostra consolazione è che il sacrificio dinon venga dimenticato mai” scriveva Mario, il padre di, il cronista del “” ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre 1985 per aver denunciato i legami tra criminalità organizzata, appalti e politica a Torre Annunziata. La lettera inedita, destinata al caporedattore dell’epoca, Pietro Gargano, fa parte del libro che ilpubblica in occasione del trentaseiesimo anniversario di un omicidio che presenta ancora molte zone d’ombra. Intitolato infatti: “Per. Dalla verità sul delitto al mistero sul dossier”. Perché dal passato affiora la corrispondenza del giornalista con l’amica bolognese Chiara Grattoni: “Abbiamo foto bellissime e notizie che nessuno ha mai ...

'L'unica nostra consolazione è che il sacrificio di Giancarlo non venga dimenticato mai' scriveva Mario, il padre di Giancarlo Siani, il cronista del 'Mattino' ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre 1985 per aver denunciato i legami tra criminalità organizzata, appalti e politica a Torre Annunziata.

Ricorrono oggi i 36 anni dalla morte di Giancarlo Siani, il giovane giornalista napoletano de Il Mattino assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985 all'età di 26 anni. Gran parte della sua carriera giornalistica fu incentrata sul

Giancarlo Siani, non solo simbolo anticamorra: ha dato voce alla disperazione degli operai

Anniversario morte Siani: a Torre Annunziata sarà proiettato Fortàpasc
Trentasei anni fa veniva ucciso Giancarlo Siani. Per ricordare il giornalista de "Il Mattino" il presidio Libera di Torre Annunziata proietterà il film Fortàpasc. L'iniziativa si terrà presso la Congr

