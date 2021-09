Genoa | fine dei Giochi Preziosi La combine col Venezia | i campioni | i guai giudiziari | il trucco delle plusvalenze | storia di un patron eccessivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’uomo avanza nervosamente verso il centro del palco. Il piede destro davanti al sinistro. Fino a quando tutto intorno a lui non si spengono le voci. Il piede sinistro davanti al destro. Fino a quando tutti gli occhi non sono appuntati sulla sua figura. L’atmosfera è surreale. Perché si sta festeggiando un successo che da un momento all’altro potrebbe degradare in fallimento. Un mese prima ilha conquistato sul campo la Serie A. Eppure ora potrebbe inabissarsi in serie C. La sentenza arriverà solo qualche giorno più tardi. Ma tutti sanno già come andrà a finire. In quella serata del luglio 2005 Enricoha il corpo avvolto da un completo blu e un’espressione seria stampata sulla faccia. Non riesce a stare fermo. Neanche per un secondo. Le dita della sua mano destra stringono forte un microfono, l’indice della destra fende l’aria senza ...