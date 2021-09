Elezioni tedesche, chi vince e chi perde secondo i sondaggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra pochi giorni sapremo chi sarà chiamata o chiamato a formare un governo in Germania. I sondaggi confermano la Spd come primo partito, stabile attorno al 25% mentre la Cdu oscilla tra il 19 ed il 21%. Questo a vantaggio o svantaggio di Fdp soprattutto. Nell’ultimo confronto televisivo Olaf Scholz ha ottenuto il più alto indice di gradimento. Laschet e Bearbock non convincono. C’è da dire che la quota di indecisi è ancora alta, sopra il 30% e ciò può scompigliare le carte. Chi non ha già votato per posta potrà, all’ultimo momento decidere se astenersi del tutto o votare. Considerando la complessità del sistema elettorale tedesco, con una componente uninominale (Direktmandat) e una con voto di lista, tutto tarato a livello regionale, le previsioni non sono semplici. Ciò che posso dirvi, però, è della potente e pervasiva campagna elettorale che la Spd sta facendo ormai ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra pochi giorni sapremo chi sarà chiamata o chiamato a formare un governo in Germania. Iconfermano la Spd come primo partito, stabile attorno al 25% mentre la Cdu oscilla tra il 19 ed il 21%. Questo a vantaggio o svantaggio di Fdp soprattutto. Nell’ultimo confronto televisivo Olaf Scholz ha ottenuto il più alto indice di gradimento. Laschet e Bearbock non convincono. C’è da dire che la quota di indecisi è ancora alta, sopra il 30% e ciò può scompigliare le carte. Chi non ha già votato per posta potrà, all’ultimo momento decidere se astenersi del tutto o votare. Considerando la complessità del sistema elettorale tedesco, con una componente uninominale (Direktmandat) e una con voto di lista, tutto tarato a livello regionale, le previsioni non sono semplici. Ciò che posso dirvi, però, è della potente e pervasiva campagna elettorale che la Spd sta facendo ormai ...

