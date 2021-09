Eitan, prima udienza a Tel Aviv: intesa tra le due famiglie, ma per ora resta in Israele (Di giovedì 23 settembre 2021) La famiglia Biran e la famiglia Peleg dovranno raggiungere un’intesa per organizzare la routine di Eitan da oggi fino all’8 ottobre. È quanto stabilito dal tribunale di Tel Aviv, dove si è tenuta la prima udienza sulla custodia del piccolo, sopravvissuto ai genitori nella tragedia del Mottarone. LEGGI ANCHE: Il nonno di Eitan è agli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) La famiglia Biran e la famiglia Peleg dovranno raggiungere un’per organizzare la routine dida oggi fino all’8 ottobre. È quanto stabilito dal tribunale di Tel, dove si è tenuta lasulla custodia del piccolo, sopravvissuto ai genitori nella tragedia del Mottarone. LEGGI ANCHE: Il nonno diè agli L'articolo proviene da Inews.it.

