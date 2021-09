Covid: in Lombardia 443 positivi, calano ricoverati (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi positivi al Covid sono 443, lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti Covid (-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Ini nuovialsono 443, lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono isia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti(-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia.

