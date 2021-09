Covid, Gimbe: in Puglia calano i nuovi contagi e aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva Vaccinato oltre il 78 per cento della popolazione over 12 (Di giovedì 23 settembre 2021) Di Francesco Santoro: Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) che i nuovi contagi (-11,5 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva passa dal 4 al 5 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (7 per cento). La provincia di Taranto è quella che ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (21), mentre il Leccese primeggia con 42 casi. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. Vaccinazioni Stando a Gimbe, è Vaccinato il 78,2 per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021) Di Francesco Santoro: Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) che i(-11,5 perrispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto inpassa dal 4 al 5 per. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (7 per). La provincia di Taranto è quella che ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (21), mentre il Leccese primeggia con 42 casi. È quanto emerge dal reportFondazionesull’evoluzionepandemia da-19. Vaccinazioni Stando a, èil 78,2 per ...

