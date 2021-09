Chorus | con un trailer svelata la data d’uscita!

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle scorse ore, Fishlabs e Deep Silver hanno svelato lad’uscita di, lo shooter fantaspaziale annunciato lo scorso anno, con un nuovoDeep Silver è un’etichetta di Koch Media che ha pubblicato, nel corso del tempo, un gran numero di titoli interessanti. Molti di voi ricorderanno con amore/odio Dead Island, ad esempio, ma possiamo ricordare anche Ryse: Son of Rome, Metro Last Light e Metro Redux oppure, più recentemente, Shenmue III. Un titolo piuttosto promettente posto proprio sotto l’ala di Deep Silver e sviluppato da Flishlabs è, uno sparatutto ambientato nello spazio annunciato più di un anno fa di cui si è visto non tantissimo, ma decisamente abbastanza da renderlo piuttosto affascinante ed interessante. Nei giorni scorsi, è stato proprio il publisher a lanciare qualche piccolo ...

In, esploreremo il cosmo grazie alla nostra fidata nave nei panni di Nara, un pilotaun passato infestato. Mentre esplorate la galassia, scoprirete di più sulla sua storia districando così ...Nonostante ciò, il nostro provatoquesta build di provasi è rivelato decisamente positivo, e non vediamo l'ora di scoprire ancora di più cosa ci offrirà la produzione, che dovrebbe ...Nelle scorse ore, Fishlabs e Deep Silver hanno svelato la data d'uscita di Chorus, lo shooter fantaspaziale annunciato lo scorso anno.È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Chorus. Quest'anno la radio è rimasta praticamente in silenzio sull'imminente avventura spaziale: ora, non solo abbiamo nuove inf ...