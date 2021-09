Calcio: Spalletti, 'Samp ci ha reso la vita difficile, bravissimo Ospina' (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova, 23 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un buon risultato ma abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile. Siamo stati sul pezzo e abbiamo sofferto dietro le loro giocate, hanno tenuto palla quanto noi: sono stati bravi, anche in qualche finalizzazione dove è stato bravissimo Ospina. Dietro abbiamo dovuto anche arrangiarci". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti commenta così, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 4-0 a Genova contro la Sampdoria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova, 23 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un buon risultato ma abbiamo trovato unadoria che ci hala. Siamo stati sul pezzo e abbiamo sofferto dietro le loro giocate, hanno tenuto palla quanto noi: sono stati bravi, anche in qualche finalizzazione dove è stato. Dietro abbiamo dovuto anche arrangiarci". L'allenatore del Napoli Lucianocommenta così, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 4-0 a Genova contro ladoria.

