Bayern Monaco: Coman torna ad allenarsi dopo operazione al cuore (Di giovedì 23 settembre 2021) Kingsley Coman ritrova il campo dopo l’operazione al cuore a cui si è sottoposto la scorsa settimana per un lieve problema cardiaco. Come riporta il profilo Twitter del Bayern Monaco infatti, l’esterno offensivo francese è già tornato ad allenarsi. “Bello vederti di nuovo in campo, King”, il tweet dei campioni di Germania che accompagna il video che mostra Koman tornato a correre. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Kingsleyritrova il campol’ala cui si è sottoposto la scorsa settimana per un lieve problema cardiaco. Come riporta il profilo Twitter delinfatti, l’esterno offensivo francese è giàto ad. “Bello vederti di nuovo in campo, King”, il tweet dei campioni di Germania che accompagna il video che mostra Komanto a correre.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Germania U21: UFFICIALE Di Salvo nuovo allenatore Commenta per primo Antonio Di Salvo , sei presenze con il Bayern Monaco nella Bundesliga 2000 - 01, è il nuovo allenatore della Germania Under 21 al posto di Kuntz, che ha scelto la Turchia.

Bayern Monaco Rudiger, Nagelsmann: "Non ne abbiamo parlato..." Bayern Monaco Rudiger, l'allenatore del club bavarese non conferme l'interesse per il centrale tedesco del Chelsea Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, si è soffermato sulla possibilità di ...

Il Bayern Monaco riabbraccia Coman: di nuovo in gruppo Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, addio Chelsea | “Precontratto a gennaio” Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. L'accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato. Juventus vigile ...

Il Bayern Monaco riabbraccia Coman: di nuovo in gruppo L'ex bianconero si era sottoposto ad un intervento per una lieve aritmia: è nuovamente a disposizione dei campioni di Germania ...

