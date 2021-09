Barcellona: Koeman rischia, spuntano opzioni Pirlo e Conte (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembra non esserci pace in casa Barcellona. Dopo l’addio di Messi in estate i blaugrana non stanno vivendo un buon momento neanche in questo avvio di stagione con la permanenza in panchina di Koeman sempre più a forte rischio. Per gli esperti di Sisal Matchpoint in caso di addio dell’olandese il futuro tecnico potrebbe parlare italiano, come riporta agipronews,,con la possibilità di un approdo in Catalogna dell’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo entro il 31 dicembre 2021 in quota a 3 mentre è offerto a 5, sempre entro la fine dell’anno, l’ipotesi Antonio Conte, tecnico libero dopo l’ultima stagione vincente alla guida dell’Inter tornata con lui campione d’Italia dopo undici anni. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembra non esserci pace in casa. Dopo l’addio di Messi in estate i blaugrana non stanno vivendo un buon momento neanche in questo avvio di stagione con la permanenza in panchina disempre più a forte rischio. Per gli esperti di Sisal Matchpoint in caso di addio dell’olandese il futuro tecnico potrebbe parlare italiano, come riporta agipronews,,con la possibilità di un approdo in Catalogna dell’ex tecnico della Juventus Andreaentro il 31 dicembre 2021 in quota a 3 mentre è offerto a 5, sempre entro la fine dell’anno, l’ipotesi Antonio, tecnico libero dopo l’ultima stagione vincente alla guida dell’Inter tornata con lui campione d’Italia dopo undici anni.

