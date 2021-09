“Vorrei una mascherina 1522”, 17enne di Oristano chiede aiuto in farmacia e denuncia l’amico dei genitori che abusava di lei (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Vorrei una mascherina 1522”, ha detto al bancone di una farmacia a Oristano. Da lì, come rivelato dall’Unione Sarda, è partito il protocollo di emergenza per aiutare una ragazza di 17 anni che ha denunciato di essere vittima di violenze da alcuni anni. Immediatamente il personale ha avvisato la polizia che ha avviato le indagini e scoperto la storia di soprusi e violenze che la giovane viveva ormai da anni. Da quando aveva 12 anni, l’adolescente veniva regolarmente violentata da un amico di famiglia nella casa al mare dove spesso la madre la lasciava, affidandola alla coppia di amici mentre lei era via. È in questi periodi lontani dai genitori che si consumavano le violenze nei suoi confronti. Quando la moglie dell’uomo lasciava l’abitazione, il 60enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “una”, ha detto al bancone di una. Da lì, come rivelato dall’Unione Sarda, è partito il protocollo di emergenza per aiutare una ragazza di 17 anni che hato di essere vittima di violenze da alcuni anni. Immediatamente il personale ha avvisato la polizia che ha avviato le indagini e scoperto la storia di soprusi e violenze che la giovane viveva ormai da anni. Da quando aveva 12 anni, l’adolescente veniva regolarmente violentata da un amico di famiglia nella casa al mare dove spesso la madre la lasciava, affidandola alla coppia di amici mentre lei era via. È in questi periodi lontani daiche si consumavano le violenze nei suoi confronti. Quando la moglie dell’uomo lasciava l’abitazione, il 60enne ...

