Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 18:45 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASAL DEL MARMO E CASSIA SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO INCIDENTE POI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA VINOVO E VIA DEL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 18.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASAL DEL MARMO E CASSIA SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO INCIDENTE POI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA VINOVO E VIA DEL ...

Gru edile in piazza della Vittoria: intervento rimandato alla prossima settimana La modifica alla viabilità sarà comunque confermata come già annunciato: dalle 6 di mattina di ... per non creare disagi alla circolazione dei veicoli che si muovono verso Via Roma e quindi verso ...

