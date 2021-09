Una Vita anticipazioni 24 settembre 2021 | subbuglio in soffitta!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella puntata di Unadi venerdì 24vediamo che la nuova arrivata nella soffitta Soledad, non è passata inosservata. Infatti il suo caratterino deciso, schietto e anche impertinente, sembra non essere molto gradito al resto delle domestiche, che iniziano a non tollerare il suo atteggiamento. Nel frattempo Bellita si rende conto di non avere nulla da fare e di avere tantissimo tempo libero, motivo per cui decide di dedicare le sue giornate al restauro della casa. Sul sito Mediaset Play potete trovare i videoclip con i momenti salienti delle puntate andate in onda nel corso della settimana. Mila Suarez accusata da Alex Belli In barba alla diffida ricevuta dai legati dell'attore, la modella marocchina ha deciso di parlare lo stesso ...