Test MotoGP Misano | è duello Aprilia - Ducati a metà del secondo giorno

Advertising

SkySportMotoGP : ??GIORNATA DI TEST A MISANO ? Condizioni della pista bagnate ?? @antonioboselli #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #SanMarinoGP #MisanoGp #TestMisano #MisanoTest #TestMotoGP #Bagnaia ha aggiunto: 'Titolo? Durissim… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #SanMarinoGP #MisanoGp #TestMisano #MisanoTest #TestMotoGP #Bagnaia ha aggiunto: 'Titolo? Duris… - infoitsport : MotoGP, Pecco Bagnaia davanti nel primo giorno di test - infoitsport : Test Misano MotoGP, Rossi e Dovizioso in coro: “Il feeling migliora” -

Ultime Notizie dalla rete : Test MotoGP

Secondo giorno, a metà del lavoro: lasta affrontando la due giorni diromagnola, fermandosi a Misano a seguito del Gran Premio disputato nel weekend scorso. E vinto da Pecco Bagnaia, qualora lo abbiate perso. Numero 63 che, ...Neidi Misano, KTM in azione con Remy Garnder e Raul FernandezAleix Espargarò fa meglio di Pecco Bagnaia, per una differenza tra RS-GP e Desmosedici di 65 millesimi. Terzo Mir con la Suzuki, settimi Quartararo e Yamaha. Doppia scivolata per Morbidelli, a terra a ...Nel test MotoGP di Misano Ducati lavora su telai e aerodinamica. Il nuovo motore esordirà prossimamente, Johann Zarco operato.