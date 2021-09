Tensioni e violenze in stazione, Lecco (ma non solo) vuole mettere un freno: sottoscritto accordo per la sicurezza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un altro tassello per cercare di mettere un freno agli episodi di violenza che, nell'ultimo anno abbondante, si sono verificati in stazione a Lecco. È stato sottoscritto oggi, mercoledì 22 novembre, ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un altro tassello per cercare diunagli episodi di violenza che, nell'ultimo anno abbondante, si sono verificati in. È statooggi, mercoledì 22 novembre, ...

Advertising

AlessioC1997 : @Nicoletto1 @fabiospes1 @giorgio_gori genera tensioni e dipendenze nelle coppie, che sfociano in violenze domestich… - CicciFranchini : @a_meluzzi Ma Gandhi è morto assassinato e molto deluso per le tensioni e le violenze tra induisti e musulmani che non riusciva a placare -