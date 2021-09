Shaktar Donetsk, primo trofeo per De Zerbi: sua la Supercoppa d’Ucraina (Di mercoledì 22 settembre 2021) primo trofeo per Roberto De Zerbi in Ucraina. Il suo Shaktar Donetsk ha vinto la Supercoppa battendo la Dinamo Kiev per 3-0 Con un secco 3-0, lo Shaktar Donetsk ha superato la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu regalando a Roberto De Zerbi il primo trofeo da allenatore degli arancioneri. Per i rivali in Champions dell’Inter il successo arrivato grazie alla doppietta messa a segno da Traorè e alla rete di Alan Patrick nella prima ora di gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)per Roberto Dein Ucraina. Il suoha vinto labattendo la Dinamo Kiev per 3-0 Con un secco 3-0, loha superato la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu regalando a Roberto Deilda allenatore degli arancioneri. Per i rivali in Champions dell’Inter il successo arrivato grazie alla doppietta messa a segno da Traorè e alla rete di Alan Patrick nella prima ora di gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

