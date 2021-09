Scuole | Tofalo | “Inizio d’anno già primo crollo Ci si attivi subito | senza passerelle”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia sfiorata, un episodio gravissimo che solo per un caso non ha provocato feriti, c’è sconcerto e rabbia tra i genitori degli alunni del plesso “Genovesi – Da Vinci” di Salerno. “È inaccettabile che le, i luoghi in assoluto che dovrebbe essere tra i più sicuri, troppo spesso sono ridotti a colabrodo con soffitti che cadono a pezzi mettendo in serio rischio l’incolumità degli alunni”, afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle, Angelo. “Il gravissimoconferma una problematica di carattere generale – aggiunge – ossia la sicurezza degli edifici scolastici nella nostra Regione e dell’intero territorio nazionale. Esiste un numero molto elevato di istituti che non presentano caratteristiche di sicurezza specialmente nel nostro comune e mancanza di attenzione per metterli in ...