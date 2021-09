Riqualificazione urbana, ecco i progetti di “ViviAmo Rotondi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRotondi (Av) – “Il nostro obiettivo è rendere Rotondi più attrattiva per viverci, per lavorarci o semplicemente per fare una passeggiata, partendo da quanto fatto e programmato fino ad oggi”: con questo slogan il candidato sindaco di “ViviAmo Rotondi”, Pino Gallo, sintetizza i suoi proposti per i prossimi anni. Il recupero degli alloggi popolari e l’efficientamento energetico delle strutture comunali sono tra i punti fondamentali del programma della compagine guidata dal commercialista caudino. “La casa – spiega Gallo – è un bisogno primario e abbiamo in programma un piano per l’edilizia pubblica che punta a riqualificare tutti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sia di proprietà del comune che di altri enti. Non interventi raffazzonati, ma un unico progetto serio” L’amministrazione uscente – continua il candidato alla fascia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRotondi (Av) – “Il nostro obiettivo è rendere Rotondi più attrattiva per viverci, per lavorarci o semplicemente per fare una passeggiata, partendo da quanto fatto e programmato fino ad oggi”: con questo slogan il candidato sindaco di “Rotondi”, Pino Gallo, sintetizza i suoi proposti per i prossimi anni. Il recupero degli alloggi popolari e l’efficientamento energetico delle strutture comunali sono tra i punti fondamentali del programma della compagine guidata dal commercialista caudino. “La casa – spiega Gallo – è un bisogno primario e abbiamo in programma un piano per l’edilizia pubblica che punta a riqualificare tutti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sia di proprietà del comune che di altri enti. Non interventi raffazzonati, ma un unico progetto serio” L’amministrazione uscente – continua il candidato alla fascia ...

