Moni Ovadia | ' Solidarizzo con Scalzo perché si batte per l' accoglienza | il più sacro dei diritti umani'

Advertising

globalistIT : - infoitinterno : Covid, Moni Ovadia: “Mattarella dica che i lavoratori dello spettacolo sono fondamentali” - LEOREDBARON : TERRORISTA È LO STATO MONI OVADIA A SOSTEGNO DI EMILIO: “SII FIERO DI TE” (VIDEO) - - LEOREDBARON : RT @notav_info: MONI OVADIA A SOSTEGNO DI EMILIO: “SII FIERO DI TE” (VIDEO) - PierluigiVito : Ridere è una cosa maledettamente seria. E il libro 'E Dio rise' lo dimostra ampiamente. Dalla prefazione di Moni Ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Moni Ovadia

Ad ogni modo ora la destra sta aggredendostrumentalizzando le sue parole e dimostrando (a nostro giudizio) che con questa destra sovranista, autoritaria e dispensatrice di odio non ci ...LA GIURIA Presieduta da, la giuria è composta da Giacomo Manzoli , Direttore del Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum all'Università di Bologna; Enza Negroni , regista e ...Il regista e drammaturgo finito nel mirino della destra perché il militante no-vax è accusato di aver picchiato un gendarme francese: "La violenza non mi appartiene, ammiro Emilio per il suo impegno" ...Sarebbe ora che il presidente Mattarella dicesse chiaro che i lavoratori dello spettacolo sono fondamentali. Perché noi non facciamo divertire la gente, noi tracciamo il profilo identitario". Lo ha de ...