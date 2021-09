Meteo, previsioni stravolte: l’autunno fa dietrofront, saranno giorni d’estate (Di mercoledì 22 settembre 2021) Meteo, le previsioni per oggi mercoledì 22 settembre. l’autunno fa dietrofront per lasciare spazio al ritorno dei giorni d’estate. previsioni Meteo oggi (Pixabay)Cambia tutto sul fronte Meteorologico. Dopo le previsioni dei centri di calcolo internazionali che davano la seconda metà di questa settimana come i primi giorni di autunno all’insegna dell’instabilità, l’arrivo della nuova stagione è ancora rimandato. La situazione ne è uscita stravolta nel giro di quarantotto ore circa. Ma veniamo, dunque, alle previsioni per oggi mercoledì 22 settembre. L’alta pressione sull’Italia acquista nuovamente terreno. La Spagna e il resto della penisola iberica sono interessate da un vortice di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021), leper oggi mercoledì 22 settembre.faper lasciare spazio al ritorno deioggi (Pixabay)Cambia tutto sul fronterologico. Dopo ledei centri di calcolo internazionali che davano la seconda metà di questa settimana come i primidi autunno all’insegna dell’instabilità, l’arrivo della nuova stagione è ancora rimandato. La situazione ne è uscita stravolta nel giro di quarantotto ore circa. Ma veniamo, dunque, alleper oggi mercoledì 22 settembre. L’alta pressione sull’Italia acquista nuovamente terreno. La Spagna e il resto della penisola iberica sono interessate da un vortice di ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo Liguria, splende il sole con clima fresco GENOVA - Sole e clima fresco e ventilato sulla nostra regione. Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con InMeteo. Situazione generale: l'alta pressione sovrasta gran parte d'Italia e determina condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud, oltre ...

Meteo Liguria, torna l'alta pressione, il bel tempo e la maccaja La pressione in netto rinforzo sul Mediterraneo determina stabilità e temperature in aumento anche in Liguria. Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 22 settembre 2021 Sereno o poco nuvoloso ovunque, fatto eccezione qualche addensamento nuvoloso un po' più consistente solo sul ...

Meteo: PREVISIONE RIBALTATA! Da Mercoledì 22 CAMBIA TUTTO, gli AGGIORNAMENTI lo hanno appena CONFERMATO... iLMeteo.it Previsioni meteo Roma e Lazio, ancora bel tempo: nessuna pioggia in vista del weekend Nessuna pioggia su Roma e sul Lazio prima dell’inizio della prossima settimana. Continuerà a fare caldo, anche se le minime scenderanno di qualche grado e le albe saranno fresche (16-17 gradi), e le g ...

Meteo, tra sole ed improvvisi acquazzoni: caldo in progressivo aumento Nelle prossime ore il meteo italiano si alternerà tra sole ed improvvisi acquazzoni. Il caldo è in aumento, ma occhio all'attività temporalesca.

