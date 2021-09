Maurizio Costanzo | “Maria mi ha aiutato”

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Intervistato da Di Più Tvha rivelato alcuni retroscena sul rapporto con la moglieDe Filippi, raccontando che in più di una occasione la donna lo haanche nel suo lavoro, facendogli correggere errori che lui non si accorgeva di fare!De Filippi sono una delle coppie più amate della televisione. I due, legati da moltissimi anni, si stimano e si rispettano e, come ha raccontato in queste ore il giornalista e conduttore 83enne, spesso la sua consorte lo aiuta anche nel suo lavoro, contribuendo a migliorare i suoi programmi. Intervistato da DiPiù Tvha infatti rivelato che durante le sue trasmissioni commetteva spesso un errore che, proprio grazie all’intervento di ...