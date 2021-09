Matias Vecino, stoccata a Conte? Il nerazzurro: “Inter più libera…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un nuovo anno. Un nuovo mister. Una nuova possibilità per tutti. L’Inter di Simone Inzaghi, ovvero i campioni d’Italia in carica, ha impattato in modo estremamente positivo in questa stagione di Serie A: i nerazzurri sono attualmente al primo posto solitario del campionato (aspettando le gare di Napoli e Milan) dopo aver sbancato anche il Franchi di Firenze. Uno dei calciatori rinati dalla cura dell’ex allenatore della Lazio è certamente Matias Vecino che con Antonio Conte era finito un po’ nel dimenticatoio. Proprio il centrocampista ha parlato del nuovo corso milanese sembra aver lanciato una mezza stoccata al suo vecchio mister. Matias Vecino entusiasta dopo la vittoria di Firenze Ecco le dichiarazioni a fine partita del centrocampista uruguaiano che, ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un nuovo anno. Un nuovo mister. Una nuova possibilità per tutti. L’di Simone Inzaghi, ovvero i campioni d’Italia in carica, ha impattato in modo estremamente positivo in questa stagione di Serie A: i nerazzurri sono attualmente al primo posto solitario del campionato (aspettando le gare di Napoli e Milan) dopo aver sbancato anche il Franchi di Firenze. Uno dei calciatori rinati dalla cura dell’ex allenatore della Lazio è certamenteche con Antonioera finito un po’ nel dimenticatoio. Proprio il centrocampista ha parlato del nuovo corso milanese sembra aver lanciato una mezzaal suo vecchio mister.entusiasta dopo la vittoria di Firenze Ecco le dichiarazioni a fine partita del centrocampista uruguaiano che, ai ...

Advertising

KhalFabio : Occhio che Matias Vecino nelle rotazioni è un fattore ?? #FiorentinaInter #IMInter - news24_inter : Le dichiarazioni di #Vecino a pochi minuti dal match ??? - Smgii1908 : Stasera partita chiave per Calhanoglu. Si svegli altrimenti Matias 'El Mate' Vecino diventa titolare al suo posto - BisInterista : COME SI STA BENE SUL CARRO DI MATIAS VECINO, L'UNICO TREQUARTISTA DEGNO DI INDOSSARE LA MAGLIA DELL'INTER - FraLauricella : RT @FraLauricella: #InterBologna 6?-1? ??Terminata L'Inter travolge il #bologna, adesso è prima in classifica con 10 punti. + 9 dalla #juv… -