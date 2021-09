Mario Giordano e Pier Silvio Berlusconi, è guerra a Mediaset: ecco cosa sta succedendo al conduttore di “Fuori dal coro” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mario Giordano è un noto giornalista e conduttore attualmente al timone del programma Fuori dal coro; la trasmissione affronta temi sociali e politici ed è molto seguita dal pubblico da casa. Nonostante il grande successo, però, qualcuno nei corridoi Mediaset ha vociferato che lo show di Giordano potrebbe essere sospeso, ma perché? C’entra Pier Silvio… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021)è un noto giornalista eattualmente al timone del programmadal; la trasmissione affronta temi sociali e politici ed è molto seguita dal pubblico da casa. Nonostante il grande successo, però, qualcuno nei corridoiha vociferato che lo show dipotrebbe essere sospeso, ma perché? C’entra… L'articolo proviene da City Roma News.

