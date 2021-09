L' Onu dice no ai talebani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il nuovo governo dell'Afghnaistan aveva chiesto di poter partecipare con un suo rappresentante all'Assemblea generale in corso a New York. Parlerà l'attuale ambasciatore afghano presso le Nazioni ...

Advertising

francescomizzau : RT @Reale_Scenari: #22settembre Leggete breve @DomaniGiornale. Segretario Onu dice che siamo sull'orlo dell'abisso sul clima, che contrast… - _DAGOSPIA_ : 'SLEEPY JOE' PROVA AD AMMANSIRE I CINESI - BIDEN ALL'ONU DICE DI NON VOLERE UNA GUERRA FREDDA...… - emmeddielle : RT @RobertoQuadrini: Skytg24 alle 8: Biden all’ONU illustra il Nuovo Ordine Mondiale, esordisce così la “giornalista”. Quindi esiste il NWO… - pranica12 : RT @RobertoQuadrini: Skytg24 alle 8: Biden all’ONU illustra il Nuovo Ordine Mondiale, esordisce così la “giornalista”. Quindi esiste il NWO… - santapazienza99 : RT @RobertoQuadrini: Skytg24 alle 8: Biden all’ONU illustra il Nuovo Ordine Mondiale, esordisce così la “giornalista”. Quindi esiste il NWO… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu dice

TG La7

Il nuovo governo dell'Afghnaistan aveva chiesto di poter partecipare con un suo rappresentante all'Assemblea generale in corso a New York. Parlerà l'attuale ambasciatore afghano presso le Nazioni ..."[L'agenda dell'è] una tabella di marcia all'insegna di un'agroindustrializzazione globale che ... Ma,Jacobi, "l'AGRA è criticata da diverso tempo per il suo orientamento agroindustriale ". ...Mentre i miliardari fanno la gara per essere i primi a viaggiare nello spazio, quaggiù sulla Terra c'è fame e povertà. É, questo, il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio ...Biden parla all'Onu dopo il patto Aukus. L'Ue non è più definita come partner strategico dell'America. Ora l'Italia deve svegliarsi ...